تتميّز لمى العقيل بأسلوب صيفي يعكس شخصية هادئة وأنيقة، يجمع بين النعومة والرقي بلمسة عصرية مدروسة. حضورها في موسم الصيف دائمًا ما يكون لافتا، حيث تختار القطع التي تبرز أنوثتها من دون مبالغة، وتعتمد على أقمشة خفيفة وألوان فاتحة تنبض بالحياة، مثل الأبيض والبيج والبودري، إلى جانب درجات الباستيل الحالمة.

ستايل لمى يتّسم بتنسيقات دقيقة تظهر من خلالها بساطة اللوك وأناقة التفاصيل. تحرص على اعتماد التصاميم الانسيابية التي تليق بأجواء الصيف، وتفضل المزج بين الكلاسيكي والحديث بطريقة ناعمة، سواء في الفساتين الفضفاضة، أو الأطقم ذات القصات الواسعة، أو القطع المصنوعة من الكتان والقطن الطبيعي.

اللمسة الأنثوية واضحة في اختياراتها، سواء من خلال الإكسسوارات الهادئة، أو تسريحات الشعر الطبيعية، أو المكياج الخفيف.