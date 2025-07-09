في أحدث جلسة تصوير خاصة، ظهرت هيفا وهبي بإطلالة آسرة تعكس شخصية فنية جريئة وأنثوية في آن واحد، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا من تصميم دار Oscar de la Renta، تميز بتطريزات بارزة على شكل ورود مجسّمة بدرجات البنفسجي والوردي، أضفت طابعًا دراميًا ساحرًا ومفعمًا بالحيوية. الفستان أتى بقصة ضيّقة على الخصر وتنورة ممتلئة تنبض بالحركة والأنوثة، ما منح الإطلالة حضوراً بصرياً لافتاً.جلسة التصوير اتخذت طابعًا حالماً يغلب عليه اللون البنفسجي، مع ستائر شفافة وظلال ضوئية متدرجة من الوردي حتى الأرجواني، ما منح الخلفية بُعداً فنياً يبرز التناقض بين جرأة الفستان ونعومة المحيط.المكياج حمل توقيع داني كامل وارتكز على عيون سموكي ساحرة وشفاه نيود، بينما جاءت تسريحة الشعر مرفوعة بأسلوب أنيق مع خصل منسدلة لتكمّل التوازن بين الكلاسيكية والحداثة. الجلسة بشكل عام تعكس صورة امرأة قوية وحالمة في آن، وتؤكد مرة أخرى قدرة هيفا على المزج بين الفخامة والجرأة في إطلالاتها الخاصة.