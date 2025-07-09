في إطلالة خارجة عن المألوف وسابقة لقواعد فساتين الزفاف التقليدية، تألقت عروس لبنانية بفستان ذهبي مبهر من توقيع المصمم كريكور جابوتيان، جسّد رؤية جريئة وعصرية للعروس الحديثة. التصميم الذهبي اللامع من الرأس حتى أخمص القدمين كان بمثابة بيان بصري فريد، يعكس قوة الشخصية والتميز، ويجمع بين الفخامة العالية والجرأة المطلقة.تميز الفستان بقصّته المنحوتة التي أبرزت قوام العروس، مع تفاصيل مبتكرة تنسجم بانسيابية مع الطرحة الشفافة التي أضافت لمسة حالمة للّوك العصري. إطلالة العروس لم تلتزم بالقواعد المعتادة، بل أعادت تعريف مفهوم الأناقة في يوم الزفاف، حيث تحوّلت إلى أيقونة متحررة تعكس شخصيتها بطابع استثنائي ولافت.وقد أثارت الإطلالة تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين الإعجاب والدهشة. رأى كثيرون أن اختيار فستان زفاف غير تقليدي بلون جريء كالذهبي هو خطوة ملهمة تعبّر عن جرأة العروس وثقتها بنفسها، خصوصاً في زمن أصبحت فيه العرائس يبحثن عن التميّز والتفرّد في أهم يوم في حياتهن. بينما عبّر البعض الآخر عن تفضيلهم للأسلوب الكلاسيكي الأبيض، معتبرين أن الابتعاد عن التقاليد قد يفقد الزفاف شيئًا من رمزيته.ومع ذلك، لا شك أن مثل هذه الإطلالات تفتح الباب أمام إعادة تعريف مفاهيم الجمال والاحتفال، وتشجّع العرائس على التعبير عن ذواتهن بحرية تامة.