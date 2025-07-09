في أحدث إطلالاتها، خطفت المؤثرة السعودية نجود الرميحي الأنظار بإطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والجرأة خلال حضورها فعالية دار Schiaparelli. اعتمدت نجود ثوباً ضيقاً بلون بيج بتصميم كورسيه يبرز قوامها بطريقة أنثوية راقية، ونسّقته مع بنطال جينز داكن ذي قصة خصر منخفضة وبأسلوب كلاسيكي لافت، ما أضفى على الإطلالة لمسة من العصرية والحنين إلى موضة الألفينات.اكتملت الإطلالة بلمسات ذهبية بارزة تمثلت في أقراط دائرية كبيرة وأساور عريضة وخاتم ضخم، إلى جانب حقيبة يد جلدية بنية بتصميم منحوت يعكس روح الدار الفريدة، بينما اختارت حذاء بطبعة النمر ليضيف جرعة من الجرأة على اللوك العام. أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت تسريحة شعر ويفي كلاسيكية ومكياج ناعم بألوان دافئة أبرز ملامحها بطريقة جذابة.إطلالة نجود الرميحي جسّدت توازنًا فنيًا بين البساطة المدروسة والتفاصيل الفاخرة، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز الأسماء في عالم الموضة العربية.