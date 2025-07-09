شهدت إطلالة كريس جينر الأخيرة اهتمامًا واسعًا بسبب اختيارها لفستان دولتشي آند غابانا الذي سبق أن ارتدته ابنتها كيم كارداشيان قبل عدة سنوات، ما أثار الجدل حول تكرار القطع بين أفراد العائلة بأسلوب مختلف.الفستان يتميز بتصميمه الأنيق والأنثوي، حيث جاء مشدودًا عند الخصر وذا قصة كلاسيكية تعزز من قوام كريس الرشيق. اختارت كريس تنسيق الإطلالة بطريقة مميزة أظهرت نضجها وجمالها الشبابي، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر كلاسيكية أضافت لها لمسة من الأناقة والفخامة.برغم الفستان نفسه الذي ارتدته كيم سابقًا، نجحت كريس في تقديمه بأسلوبها الخاص، ما جعلها تبدو أصغر سنًا وأكثر حيوية، مؤكدين أن اختيار القطع المناسبة وكيفية تنسيقها يلعبان دورًا كبيرًا في إبراز جمال المرأة مهما كان عمرها.