لفتت الفاشينيستا السعودية هلا عبدالله الأنظار بإطلالتها الحالمة أخيرا، عبر حسابها في إنستغرام، حيث اختارت فستانًا سماويًا ناعمًا من توقيع دار SeleZza، حمل في تفاصيله لمسات أنثوية راقية وأسلوبًا فنيًا عصريًا.جاء الفستان بقماش الساتان اللامع الذي أضفى على الإطلالة بريقًا ناعمًا ومترفًا، فيما تميز التصميم بقصّة انسيابية جذابة، وأكمام ضخمة ومنفوشة أضافت لمسة درامية لافتة وتوازنًا بصريًا أنيقًا.اعتمدت هلا تسريحة شعر ناعمة ومكياجًا هادئًا يكمّل رقي الإطلالة دون أن يطغى عليها، مما منحها حضورًا أنثويًا ناعمًا ينبض بالبساطة والفخامة في آنٍ واحد.هذه الإطلالة تجسّد ذوق هلا عبدالله المعروف بميله إلى التوازن بين الكلاسيكية والعصرية، وتؤكّد حضورها كأيقونة أناقة سعودية تواكب الموضة بأسلوب خاص وراقٍ.