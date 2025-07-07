اتجاه «Sporty prep» يبرز هذا الصيف كأحد أبرز توجهات الموضة، ويعتمد على دمج الأسلوب الرياضي مع لمسات أنيقة مستوحاة من الإطلالات الجامعية. يتميّز هذا الاتجاه بتصاميم مريحة وعملية مثل التنانير القصيرة والقمصان البسيطة والجاكيتات الخفيفة، ويمنح مظهرًا مرتبًا يناسب الأجواء اليومية. يلقى هذا الأسلوب رواجًا واسعًا بين فئة الشباب، كونه يجمع بين الراحة والأنوثة في الوقت نفسه، ويقدّم خيارًا عصريًا ومرتبًا لإطلالات النهار.





ويشتهر عدد من النجمات العالميات باعتماد هذا اللوك في إطلالاتهن اليومية، من بينهن مغنيات شابات وممثلات ظهرن في الشارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي بقطع مستوحاة من هذا الأسلوب، مثل التنانير القصيرة مع السترات الخفيفة أو القمصان القطنية البسيطة. هذه الإطلالات تعكس روح الشباب والحيوية، وتمنح هذا التوجه انتشارًا أوسع بين جمهور الموضة حول العالم.



