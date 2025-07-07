أحدثت المغنية الأمريكية ريهانا ضجة كبيرة خلال حضورها عرض Dior للأزياء الرجالية في باريس، حيث عادت لإحياء موضة القلائد التقليدية المزينة بقطع كاميو باروكية، وارتدت قلادة مؤلّفة من اللؤلؤ تحتوي على قطعة مركزية من الكاميو محاطة بأحجار ألماسية، كما زيّنت إصبعها بحلقات كاميو مستوحاة من القرن التاسع عشر.

يرجع الاهتمام بقطعة الكاميو إلى أنها فن قديم للنقش، حُفِرت على أحجار ملونة بتقنية نحت الطبقات، وقد كانت القطعة الرئيسية في إطلالتها خلال أسبوع الموضة. نمط revival هذا يعكس عودة قوية لعناصر الفخامة الماضية ضمن المشهد الراهن، إذ بدأت دور الأزياء تتّجه إلى إحياء القطع التقليدية كاللآلئ وخواتم signt وغيرها.

خطوة ريهانا هذه وضعت مجدداً نصب أعين جمهور الموضة على الكاميو، مما يوحي بأن هذا الأسلوب لن يقتصر على عروض الأزياء فقط، بل سيجد طريقه إلى الشارع وسترتدينه المدونات والمشاهير في مناسبات الحياة اليومية. بلا شك، عودتها لهذه القطعة الأثرية أطلقت شرارة لتوجه جديد يمزج بين الرقي الكلاسيكي والتفاصيل العصرية.