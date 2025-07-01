أقيم أسبوع الموضة الرجالية في باريس لموسم ربيع وصيف ٢٠٢٦ وسط حضور عالمي مكثّف يعكس أهمية هذا الحدث كمنصة لابتكار تصاميم تعكس روح الزمن وتواكب التحديات المعاصرة. الحدث استمر لعدة أيام متتالية في مواقع متفرقة من العاصمة الفرنسية، وجمع بين عروض الأزياء الرسمية والعروض التقديمية المفتوحة بمشاركة مصممين مخضرمين ومواهب صاعدة على حد سواء.





الهوية البصرية للأسبوع اتسمت بتنوع جريء في الألوان والتصاميم، مع حضور قوي للقطع الخفيفة المصممة لتلائم الطقس الحار مثل السراويل القصيرة والمعاطف الخفيفة والقمصان الواسعة. ظهرت الطبعات الفنية بشكل لافت وامتزجت مع القصّات الكلاسيكية في توليفة تجمع بين الحرفية العالية والرؤية المستقبلية.





وسعى المصممون إلى استحضار عناصر من الطبيعة والفنون الشعبية والمعمار في تصاميمهم. وتكررت إشارات واضحة إلى الفنون الهندسية والمفاهيم الرمزية في مشاهد العروض وزخارف الأقمشة.

تميزت بعض العروض بروح أدائية مسرحية جعلت تجربة الحضور أكثر عمقًا، حيث تحوّلت المجموعات المعروضة إلى سرد بصري يتجاوز حدود الموضة نحو التعبير الفني والفلسفي. وأبدع بعض المصممين في تقديم عروض تُقام داخل مواقع تاريخية أو معمارية غير تقليدية، ما أضفى على الحدث لمسة استثنائية.

شهدت الفعالية عودة أسماء غابت سابقًا عن الرزنامة الرسمية، إلى جانب تقديم مجموعات أولى لمصممين جدد حظيت بتفاعل واسع من النقاد والجمهور. بالمجمل عكس أسبوع الموضة هذا العام مزيجًا بين الرغبة في كسر التقاليد والحنين إلى الماضي من خلال تقنيات حديثة تحترم الحرفة وتحتفي بالتجريب.