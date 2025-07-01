في صيف 2025، شهدت الساحة الإسبانية عودة قوية للـ«دنيم» مع لمسات عصرية تعكس روح الشباب الإسباني وتواكب التوجهات العالمية.

برزت في شوارع برشلونة ومدريد تصاميم جينز واسعة الأرجل، إذ أصبحت الخيار المفضل للكثيرين، متفوقة على الجينز الضيق الذي كان سائدًا سابقًا. تتميز هذه التصاميم بالراحة والمرونة، مما يجعلها مثالية للأجواء الصيفية الحارة.

كما شهدنا عودة للـ«double denim» أو تنسيق الجينز مع الجينز، إذ ظهر هذا الأسلوب في عروض الأزياء لمصممين مثل شانيل وأكني ستوديوز، ليصبح خيارًا شائعًا بين عشاق الموضة.

لم تقتصر الابتكارات على القصات فقط، بل امتدت لتشمل الألوان والتفاصيل. ظهرت تصاميم الجينز الملونة والمزخرفة، مثل الجينزات المزينة بالكريستالات أو الألوان الجريئة، مما أضاف لمسة فنية للملابس اليومية.

تجسد هذه التوجهات في الجينز الإسباني لعام 2025 مزيجًا من الراحة والأناقة، مع لمسات فنية تعكس الذوق الإسباني الرفيع.