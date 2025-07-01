شهدت موضة الإكسسوارات هذا الموسم عودة قوية لترند شنطة الشراشيب التي أضافت لمسة حيوية وحركة على الإطلالات المختلفة. تتميز هذه الشنط بتفاصيل الشراشيب الطويلة التي تتمايل مع كل حركة، ما يمنح صاحبتها إطلالة ديناميكية وأنيقة في نفس الوقت.





ظهرت الشنط بأحجام متنوعة بين الصغيرة التي تناسب السهرات المسائية، والكبيرة العملية التي تلائم أوقات النهار. الألوان تراوحت بين الدرجات الترابية الكلاسيكية مثل البني والكريمي، وصولاً إلى ألوان أكثر جرأة كاللون الأحمر والناري، لتلبي جميع الأذواق والمناسبات.





الجلود والخامات المستخدمة تضمنت اللمسات الناعمة واللمعان الخفيف، ما أضفى على الشنط لمسة فاخرة تناسب مختلف الإطلالات، سواء كانت من الكاجوال أو الرسمية، إلى جانب الشراشيب، زادت بعض التصاميم من العناصر المعدنية والخرز لإضفاء مزيد من الحيوية والتفرد على القطعة.

هذا الترند يعكس توجه الموضة نحو الحركات الحسية والتفاصيل الملفتة التي تجعل الإكسسوار أكثر من مجرد قطعة مكملة بل نقطة جذب بحد ذاتها في الإطلالة.