أطلت سكارليت جوهانسون في العرض العالمي لفيلم «Jurassic World: Rebirth» في شانغهاي بفستان أحمر فاخر من دار مشهورة، اختارت تصميمًا بسيطًا بسّباتيك يحاكي الستايل التسعيني، إذ امتد الفستان بشكل انسيابي حتى الأرض.

وكملت إطلالتها بعقد ماسية بارز يزن أكثر من 49 قيراطًا من دار مجوهرات فاخرة، وقدمت لمسة كلاسيكية ومنمقة بتصفيفة شعر مرتفعة مع خصل قصيرة تؤطر الوجه، ولمسة مكياج وردية لامعة تكمل الجمالية المسرحية.

اللون الأحمر اختير بحس وطني أيضًا في الصين، مراعيًا رمزية الفرح والاحتفال، وهو ما جعل الإطلالة تتناغم مع أجواء الافتتاح والستار الصيني، فتبدو كتحية خفيفة للتراث المحلي، الإطلالة استحوذت على الاهتمام الإعلامي العالمي ووصفت بأنها "في أغلب الأحيان لا يمكن الجدال حول قوتها وأناقتها"، مما يؤكد اختيارها لتلك اللحظة كواحدة من أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء في الفترة الأخيرة.

باختصار، قدمت جوهانسون صورة متكاملة تنسجم مع الحدث الفني والفيلم المقدم، بألوان وتناغمات صُممت لتبرز حضورها وتخاطب ثقافة المكان، ملهمة الأناقة والسيطرة على الأضواء بلا مجهود ظاهر.