خلال جولتها الغنائية العالمية Radical Optimism لفتت دوا ليبا الأنظار بإطلالات مسرحية أنيقة واعتمدت تصاميم مشغولة بعناية عكست طابعًا دراميًا بأسلوب عصري، من خلال فساتين مرصعة بالكريستالات وأقمشة لامعة تعكس الضوء على المسرح، ما منح إطلالاتها طابعًا فنيًا بصريًا قويًا ومثيرًا للاهتمام.

ظهرت بتنسيقات متنوعة بين الفساتين الضيقة المطرزة والمعاطف الطويلة الفاخرة التي أضافت لمسة ملكية على الحفل، إلى جانب اعتمادها قصّات هندسية حديثة وتمنح حرية حركة على المسرح. الألوان المختارة تنوعت بين الأبيض اللؤلؤي والفضي والدرجات الدافئة، ما أضفى بعدًا بصريًا يعبّر عن روح التفاؤل التي تحملها الجولة.

أكملت دوا ليبا إطلالاتها بتفاصيل مدروسة مثل القفازات الطويلة والأحذية البراقة والإكسسوارات المعدنية التي تماشت مع أجواء العرض ومواضيع الأغاني. شكلت كل إطلالة من إطلالاتها لوحة فنية مستقلة تعكس شغفها بالتجديد والتعبير عن الذات عبر الموضة.