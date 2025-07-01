في خطوة مفصلية هزت أوساط صناعة الأزياء أعلنت مجلة «فوغ» الأمريكية تنحي رئيسة التحرير الأسطورية آنا وينتور من منصبها، بعد مسيرة استمرت لأكثر من 37 عاماً مثّلت خلالها أيقونة حقيقية في عالم الموضة، وعنواناً للذوق الراقي والرؤية التحريرية الفريدة.

منذ تولّيها قيادة المجلة عام 1988 استطاعت وينتور أن تحوّل «فوغ» إلى منصة عالمية تجمع بين التأثير الثقافي والابتكار الإبداعي، فكانت وراء إطلاق العديد من المصممين العالميين ودعم المواهب الشابة، كما تميّزت بقدرتها على قراءة توجهات السوق وصياغة محتوى يلائم العصر، مع الحفاظ على الطابع الفاخر والمميز للمجلة.

عُرفت وينتور بأسلوبها الحاد وقراراتها الجريئة وبنظارتها السوداء الشهيرة التي تحولت إلى رمز في عالم الأزياء، إلا أن تأثيرها تخطّى حدود الصفحات اللامعة ليشمل الثقافة الشعبية وصناعة الموضة بكل مستوياتها، من النماذج إلى الحملات الإعلانية والعروض الكبرى.

تنحي آنا وينتور يمثّل نهاية حقبة استثنائية، وبداية فصل جديد لمجلة «فوغ» التي تقف اليوم أمام تحدي الحفاظ على إرثها العريق، وسط تحولات جذرية في الذوق العام والمنصات الرقمية، ورغم مغادرتها المنصب تبقى وينتور رمزاً خالداً من رموز الموضة، وأحد أهم الأسماء التي شكّلت معالم هذا القطاع لعقود.