في ظهور لافت خلال أسبوع الموضة في باريس خطفت النجمة العالمية ريهانا الأنظار بإطلالة أنيقة جمعتها بابنها ريوت دعماً لشريكها مغني الراب آيساب روكي، الذي قدّم عرضه الأول لمجموعة أزياء جديدة تحت اسمه الخاص، وقد ظهرت ريهانا بستايل عصري يجمع بين الأناقة والراحة، مرتدية قميصاً مقلماً باللون الأزرق وتنورة قصيرة باللون الأسود، واختارت ارتداء شراب باللون الرمادي مع حذاء أسود عالي الكعب وتسريحة شعر ناعمة، بينما ظهر ابنها بإطلالة كاجوال أنيقة تتناسب مع أجواء الحدث، في صورة تعكس مزيجاً من الدفء العائلي والحضور القوي داخل كواليس الموضة.

هذا الظهور يؤكد استمرارية ريهانا كرمز للموضة يتجاوز أدوارها كفنانة وسيدة أعمال، إذ نجحت في ترسيخ مكانتها كأيقونة توازن بين حياتها الشخصية ومسيرتها المهنية، من خلال حضورها المتكرر في المحافل العالمية للأزياء، بأسلوب يعكس ذوقها المتفرّد وتأثيرها الممتد في الصناعة.