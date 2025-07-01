أطلت إيفانكا ترمب في زفاف جيف بيزوس بإطلالة أنثوية راقية خطفت الأنظار، إذ ارتدت فستاناً قصيراً بتصميم «كورسيه» ضيّق عند الخصر مع تنورة على شكل A، تدرّج لونه من الأبيض عند الصدر إلى الوردي الناعم في الأسفل. تميّز الفستان بخامته الغنية بالتطريزات البارزة التي جاءت على شكل أزهار ثلاثية الأبعاد من اللون الأبيض والوردي، ما أضفى على الإطلالة لمسة ربيعية حالمة. اختارت إيفانكا تسريحة شعر ناعمة منسدلة بموجات خفيفة ومكياجاً بسيطاً يبرز ملامحها الطبيعية، مكتفية بأقراط ماسية صغيرة وخاتم فخم. الإطلالة عكست أسلوبها الكلاسيكي الأنثوي وحضورها الأنيق في المناسبات الكبرى.