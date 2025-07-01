شاركت النجمة أحلام مقطع من كليب «إلاك» نشرته أخيراً على «إنستغرام» ظهرت فيه بإطلالات راقية ولافتة.

وأشار الناقد باتريك خليل إلى أن جميع إطلالاتها تحمل طابع الفخامة، وأنها تتناسب تماماً مع أجواء «الكليب».

وتألقت أحلام بفستان ساتان وردي داخلي، يتميز بالنعومة والفخامة في الوقت ذاته، ما يعكس روح الأغنية بشكل أنيق.

ولاحظ الجمهور أن بعض الفساتين، خصوصاً ذات اللون الغامق، من توقيع المصمّم العالمي زهير مراد، ما أضفى لمسة فنية متكاملة على الإطلالات.

إطلالات أحلام في «إلاك» نالت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء، بفضل التنوع بين الطابع المدني الراقي، والتوازن بين الألوان القوية واللمسات الأنثوية الناعمة.