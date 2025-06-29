في حفل الزفاف الأسطوري الذي أُقيم في مدينة البندقية الإيطالية للملياردير جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون على مقدمة البرامج التلفزيونية والطيارة والصحفية الحائزة على جائزة إيمي، لورين سانشيز، خطفت لورين الأنظار بإطلالة ملكية استثنائية حملت توقيع دار Dolce & Gabbana Alta Moda، حيث جاء فستانها بتفاصيل فنية دقيقة وروح كلاسيكية مستوحاة من أيقونات السينما الإيطالية، ليعكس لحظة فارقة في حياتها تجمع بين الأناقة والرمزية.





صُمم الفستان خصيصاً لها بعد عام ونصف من التخطيط والمراجعات مع دومينيكو وغابانا.الفستان جاء بستايل حورية البحر، طويل الأكمام، بياقة عالية توسع تدريجياً نحو الأسفل مع قطار ممتد، وعُدّ تحفة فنية بتفاصيل دقيقة لافتة للنظر.من السمات اللافتة، النقاط المغطاة بالحرير الشيفون والتي تضمّنت 180 زرّاً على طول البدن حتى الأمام، أُبدع في تطريزها يدوياً، وقد استغرقت أكثر من 900 ساعة حتى أصبحت جاهزة ￼. التصميم مستوحى من فستان زفاف سُوفيا لورين في فيلم «Houseboat» عام 1958، وكان هذا مصدر وحي واضح في التفاصيل الكلاسيكية والوقار الذي يتميز به الفستان ￼.لورين علّقت على الفستان بأنه «قطعة شعر» و«سحر خالص»، وأعربت عن شعورها بأنها تشعر وكأنها أميرة في ذلك اليوم، مشيرة إلى أنها، بعد رحلة فضاء شهدتها أخيراً، لم تعد ترغب في فستان عصري بسيط، بل أرادت إطلالة تحاكي اللحظة التي تعيشها الآن.من حيث الإكسسوارات، تميزت بأقراط من Dolce & Gabbana Alta Gioielleria Miracolo، مستوحاة من حجر واحد منها تم اقتطاع أربع ألماسات صغيرة، وارتبطت بـ«شيء مستعار» تقليدي في مراسم الزفاف ￼. كما جاءت تسريحتها خفيفة طبيعية مع رداء محتشم يغطي الصدر بالكامل، وهو تغيير ملموس عن أزيائها السابقة التي تميل إلى الإثارة.إجمالاً، كان فستان لورين سانشيز رمزاً للفخامة الممزوجة بالذكاء الخالد، بمزيج من التفاصيل التاريخية والحرفية العالية التي تعكس الكثير عن شخصيتها وما مرت به من تحوّلات، قبل أن تمضي نحو فصل جديد في حياتها.