اشتهرت الممثلة الأمريكية فران دريشر بدورها الأيقوني في مسلسل (The Nanny) الذي رسّخ صورتها كرمز للأنوثة والأناقة والجمال اللافت خلال التسعينات، بأسلوبها الجريء وصوتها المميز الذي أحبّه الجمهور حول العالم.

في أحدث ظهور لها عبر فيديو على تيك توك، عادت فران لتسرق الأضواء مجددًا ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة تمامًا، حيث تحدثت عن التقدّم في العمر بروح إيجابية وواقعية بعيدًا عن أي تصنّع أو محاولة للتمسك بمثالية الشباب، وظهرت بكامل عفويتها وجمالها الطبيعي لتوجه رسالة صادقة لكل النساء مفادها بأن التقدّم في السن ليس أمرًا يجب الخجل منه بل العكس هو تمامًا ما يستحق الاحتفال.

فران عبّرت من خلال الفيديو عن فخرها بكل مرحلة مرّت بها في حياتها، وأكدت أن الخطوط البيضاء على الشعر والتجاعيد ما هي إلا علامات على النضج والإنجازات والقصص التي عشناها، وتحدثت عن أهمية تقبّل الذات والاعتناء بالجسم والعقل كجزء من مسيرة العافية الحقيقية، ووصفت الجمال بأنه ينبع من الداخل ولا يمكن لأي مستحضر أن يصنعه إذا ما كانت الروح متصالحة وسعيدة.