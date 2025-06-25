أطلت النجمة مي عمر على جمهورها بإطلالة ملكية آسرة خلال مشاركتها في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في تونس، حيث ظهرت في مقطع فيديو نُشر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بفستان مستوحى من الطابع القرطاجي الكلاسيكي بلمسات عصرية أنيقة تعكس التراث بأسلوب فخم وراقٍ.

الإطلالة جذبت أكثر من ألف تعليق حتى الآن، حيث أعرب الجمهور عن إعجابهم بالتصميم الأنيق والمظهر الملكي. أغلب التعليقات ركزت على:

• تناغم الألوان الهادئ والمُتقن، الذي يعكس التراث القرطاجي بشكل معاصر.

• جودة التنفيذ واهتمامها بالتفاصيل، خصوصا في الإكسسوارات واختيار القماش.

• النمط الفخم والراقي الذي يناسب فعاليات المهرجانات الدولية.

جميع التعليقات كانت إيجابية، إذ تجاوز عددها 1036 تعليقا، مما يدل على تفاعل مُرتفع وإعجاب استثنائي.