في اليوم الثالث من مهرجان Royal Ascot 2025، المعروف باسم «يوم السيدات»، تجلت الأناقة البريطانية في أبهى صورها، حيث تسابقت سيدات العائلة المالكة والنخبة على تقديم إطلالات فريدة تجمع بين التقاليد واللمسة العصرية.

تألقت زارا تيندال بفستان أبيض وأسود أنيق من تصميم Laura Green مع قبعة متناسقة ذات طابع كلاسيكي، ما منحها لقب «أفضل إطلالة في اليوم» بحسب تقييم الجمهور والمختصين في الموضة. حضورها كان مثالاً على كيف يمكن للمظهر المتوازن أن يجمع بين الرقي والتميّز.





أما الأميرة بياتريس فاختارت فستاناً بلون أصفر كناري من توقيع Monique Lhuillier، تميز بتفاصيل أنثوية ناعمة وقبعة كبيرة مائلة، خطفت بها الأضواء وكسرت التوقعات بإطلالة مشمسة ومبهجة. وعلى نهج اللون نفسه، برزت هارييت سبيرلينج بإطلالة صفراء أكثر هدوءاً، منحتها لمسة ربيعية ناعمة وأناقة رصينة.





صوفي، دوقة إدنبرة، بدت مميزة بفستان مطبوع بنقشات خفيفة من Suzannah London، لكن حجم القبعة التي اختارتها أثار بعض الجدل على منصات التواصل. بينما اختارت الملكة كاميلا إطلالة محافظة تمثلت في فستان بلون رمادي أزرق هادئ، مزين بدبوس من مجوهرات Jardine Star، في حين حافظت الأميرة آن على أسلوبها الكلاسيكي المعهود، بفستان أزرق ملكي وقبعة متناسقة دون أي تجديد يُذكر.





تفاعل الجمهور مع الإطلالات كان واسعاً، حيث جاءت معظم التعليقات لتشيد بإطلالة زارا ووصفها بأنها «أنيقة من دون مبالغة»، مع إشادات متفرقة بجرأة بياتريس وهارييت. في المقابل، تعرّضت إطلالات صوفي وكاميلا وآن لبعض الانتقادات لكونها تقليدية أو غير مواكبة لطابع يوم السيدات الذي يفتح المجال للتميّز.