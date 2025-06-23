شهدت بريطانيا انطلاق فعاليات Royal Ascot لعام 2025 وسط حضور ملكي لافت وأجواء أنيقة تجسّد التقاليد البريطانية العريقة في سباقات الخيل الحدث الذي يُعد من أبرز المناسبات الاجتماعية في الموسم الصيفي اجتمع فيه النخبة من مختلف أنحاء العالم ليعيشوا تجربة استثنائية تجمع بين الأناقة والرفاهية والتشويق.

تميزت الفعالية هذا العام بحضور لافت من أفراد العائلة المالكة البريطانية إضافة إلى نجوم الموضة والمجتمع الذين تنافسوا على الظهور بإطلالات تحاكي قواعد اللباس الصارمة التي يتميز بها الحدث، حيث برزت القبعات الفخمة والتصاميم الكلاسيكية بلمسات عصرية جسدت ذوقاً راقياً وتفرداً لافتاً.

السباقات استمرت على مدار 5 أيام وشهدت منافسات حماسية بين نخبة الخيول من مختلف الدول، كما تم تخصيص جوائز مالية كبرى للفائزين ما أضفى على الحدث طابعاً رياضياً بامتياز إلى جانب الأجواء الاحتفالية.

لم تغب دور الأزياء العالمية عن الحدث، إذ كان للعديد منها بصمة بارزة في إطلالات الضيوف خصوصاً في قسم Royal Enclosure، الذي يُعد من أكثر الأقسام رقياً وحصرية في المهرجان، ما ساهم في جعل Royal Ascot منصة مثالية لعرض أرقى اتجاهات الموضة البريطانية.

في كل عام يثبت هذا الحدث أنه ليس مجرد سباق بل هو احتفال بالتراث والثقافة والذوق الرفيع حيث يلتقي فيه التاريخ بالفخامة والهوية البريطانية بالأناقة المعاصرة.