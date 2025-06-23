تشهد الموضة الصيفية في بريطانيا خلال موسم 2025 عودة قوية لعنصرين أساسيين في خزانات النساء وهما شورت البرمودا وشورت الجينز المعروف بالـ«جورتس». تنعكس هذه الصيحة على التوازن بين الراحة والأناقة، حيث تبنّتها شريحة واسعة من البريطانيات، بدءًا من منصات عروض الأزياء ووصولًا إلى الشارع.

شورت البرمودا برز كخيار أنيق للمرأة العصرية، مصنوع من أقمشة فاخرة مثل الكتان أو القطن أو حتى الدنيم الخفيف، وغالبًا ما يظهر بقصّات منظمة وتفاصيل بسيطة تعكس ذوقًا راقيًا. الكثيرات اعتمدنه في الإطلالات اليومية وحتى الرسمية، خصوصاً عند تنسيقه مع بليزر أو قميص أبيض ناعم.

أما شورت الجينز المعروف بـ«جورتس»، فشهد عودة بأسلوب عصري، خصوصًا مع تنوع القصّات بين الضيّق والفضفاض والطول المتوسط وتحت الركبة. انتشر بقوة بين الشابات، خصوصاً بأسلوب الـY2K المستوحى من بدايات الألفينات، حيث يظهر الشورت بمظهر باجي وممزق أحيانًا، ليعكس طابعًا شبابيًا عفويًا ومرحًا.

هذه الصيحات لم تبقَ حكرًا على العروض الراقية، بل غزت متاجر الشارع البريطاني مثل Zara وH&M وMarks & Spencer بأسعار معقولة وتصاميم تناسب مختلف الأذواق. اعتمدتها العديد من الأسماء المؤثرة في الموضة، ما ساهم في ترسيخها كخيار رئيسي لصيف هذا العام.

وتُعتبر هذه العودة امتدادًا لحالة عامة تسود الموضة حاليًا، حيث يُعاد ابتكار القطع الكلاسيكية لتتناسب مع إيقاع الحياة المعاصرة، مع التركيز على الراحة والاستدامة في آنٍ واحد. في ظل هذه التوجهات، تبدو البرمودا والجورتس وكأنهما أكثر من مجرد قطعة صيفية، بل تعبير عن أسلوب حياة يعيد تعريف مفهوم الأناقة اليومية.