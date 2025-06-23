في صيف 2025، ارتفع الطلب على قبعات الـ“picnic” التي تمثل توازنًا مثاليًا بين الوظيفة والأناقة، وهي موضة ظهرت بوضوح بين عشاق الموضة على الساحل والمتنزهات.

قبعات القش على شكل bucket hat صارت رمزًا بارزًا للموضة الصيفية، وقد اكتسبت شهرة واسعة بين المشاهير والمؤثرين مثل ليلي كولينز التي رُصدت بقبعة من ماركة Janessa Leoné الفخمة، بينما توفر بدائل بأسعار مناسبة تبدأ من ٣٠ ريالاً، وتتميز هذه القبعات بكونها مقاومة للشمس وعملية، أي أنها تجمع بين الغرض الجمالي والوظيفي.

القبعات القشية أيضًا شهدت تطورًا في التصميم، فقد ظهرت موديلات بقصّات واسعة تعطي حماية أكبر من أشعة الشمس، وبألوان جريئة مثل البرتقالي الزاهي والأزرق النيون. إضافة إلى ذلك، صارت المزيد منها تُصنع من مواد مستدامة مثل القطن العضوي أو الألياف المعاد تدويرها لتلبية اتجاهات الاستدامة.

المصممون ابتكروا ميزات ذكية تزيد من جاذبيتها، مثل أطواق داخلية قابلة للتعديل، وقبعات قابلة للطي أو الاستخدام المتحول، وبعضها يدمج تكنولوجيا مثل حماية UV أو قابلية الطي لتتناسب مع الحياة اليومية.

قبّعات “picnic” لم تبقَ مقتصرة على النزهات، بل تعدّت ذلك لتصبح قطعة رئيسية في إطلالات الشارع العصري، إذ تُرى في الصباح خلال الذهاب للمقاهي وفي العطلات بالشاطئ، وأيضًا ضمن طرق تنسيق مميزة تراوح بين البساطة والتصاميم اللافتة.