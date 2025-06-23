في آخر ظهور لها على إنستغرام، تألّقت ماغي بو غصن بإطلالة ساحرة بفستان أحمر مفعّم بالرقي والجاذبية، حيث خطفت الأضواء بإطلالتها الجذّابة ما جعل الجمهور ينشد: "خطفتي القلوب". اختارت الفستان من تصميم حسن إدريس اللبناني، بقصة ناعمة تجمع بين الأناقة والبساطة ￼.

اللون الأحمر الزاهي يناسب أجواء الصيف والفعاليات المسائية، والفستان جاء بتفاصيل متقنة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، ما جعله خيارًا مثاليًا لحضور حصري أو مناسبة رسمية. ماغي نسّقت إطلالتها مع تسريحة ذيل الحصان الأسود الملموع وماكياج طبيعي، مبرزًا نضارة بشرتها دون مبالغة.

اللافت أن الإطلالة لم تكن في عرض أزياء أو مهرجان كبير، بل تم نشر صورها ضمن Reels على إنستغرام، ما وفر أجواء عفوية وغير مخططة، وأضفى روحًا من القرب مع جمهورها.

هذه الإطلالة رسّخت توجه ماغي القوي نحو الألوان الجذابة والتصاميم التي تجمع بين الحضور القوي والأناقة المدروسة، ما جعلها ملكة السوشال ميديا في مشهد الصيف الحالي، ومصدر إلهام للكثيرات الباحثات عن لمسات مبهرة بإطلالة بسيطة وراقية.