في أحدث إطلالاتها الصيفية على إنستغرام، تألقت نهى نبيل بأسلوب أنثوي ناعم يجمع بين الأناقة والبساطة بطريقة تنسجم مع أجواء الموسم. ركزت في اختياراتها على الألوان الفاتحة والباستيلية مثل الأبيض، البيج، والأزرق السماوي، وكلها تعكس إحساساً بالانتعاش والرقي. ستايلها الصيفي يميل إلى التصاميم الفضفاضة والمريحة، وغالبًا ما تختار قطع بأقمشة خفيفة تنسدل بانسيابية وتمنحها حضوراً أنيقاً دون تكلّف.نهى تحرص دائمًا على التنسيق المتكامل في كل إطلالة، فتضيف لمسة من الفخامة من خلال الإكسسوارات الراقية مثل النظارات الشمسية الكبيرة، والحقائب الفاخرة، وأحيانًا القبعات الواسعة اللي تعزز الطابع الصيفي الأوروبي في مظهرها. تسريحات شعرها تميل للبساطة، غالبًا ما تتركه منسدلًا أو ترفعه بطريقة غير مبالغ فيها تعكس روح العطلة والراحة.ستايل نهى هذا الصيف يجسد مفهوم الأناقة الهادئة، ويمزج بين الذوق الكلاسيكي واللمسات العصرية بطريقة تحافظ فيها على هويتها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة في الخليج.