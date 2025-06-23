تُعد حقيبة السلة «Basket Bag» التعبير الأبرز لصيحة الموضة في صيف 2025، إذ عادت هذه الحقيبة المصنوعة من القش أو الرافيا بقوة إلى الواجهة كخيار عملي وأنيق يجمع بين الطابع البوهيمي والروح الصيفية المنعشة. تشهد هذه الحقيبة انتشاراً واسعاً بين علامات الأزياء العالمية، بدءاً من الدور الفاخرة مثل Loewe التي أطلقت نسخاً محدّثة منها، وصولاً إلى العلامات التجارية السريعة مثل Mango التي وفّرت تصاميم مستوحاة منها بأسعار في متناول الجميع.

الطلب على هذه الحقيبة شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سُجلت زيادة بنسبة تفوق 1600% في عمليات البحث عنها عبر منصات التسوّق العالمية، ما يعكس رغبة المستهلكين في الجمع بين الأسلوب العملي واللمسات الطبيعية في إطلالاتهم اليومية. تتميّز حقيبة السلة بخفّتها وسعتها، إضافةً إلى تنوّع تصاميمها التي تتيح تنسيقها مع فساتين الكتان، أو الجينز الواسع، أو حتى أطقم الشاطئ.

لا تُعد حقيبة السلة مجرد قطعة موسمية بل باتت تمثل نمط حياة يعكس التوجّه نحو البساطة والراحة، وتقدّم في الوقت نفسه خياراً أنيقاً ومتجدداً يناسب مختلف الأذواق. ومن المتوقّع أن تستمر هذه الحقيبة في الصدارة خلال المواسم القادمة، خصوصاً مع توجه الأسواق نحو القطع المستدامة والمصنوعة من مواد طبيعية.