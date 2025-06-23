في أحدث منشور لها على «إنستغرام»، تألقت الفنانة نور الغندور بإطلالة أنيقة ومليئة بالتفاصيل البارزة، جمعت بين الجرأة والرقي بأسلوب متكامل من حيث الأزياء والإكسسوارات.

اختارت نور فستاناً أسود ضيقاً بقصة كلاسيكية، مزيّناً بتطريزات لافتة وملوّنة مستوحاة من عناصر الطبيعة مثل الفراشات والطيور وأشعة الشمس والزهور، ما أضفى على الإطلالة طابعاً فنياً وعصرياً في آنٍ واحد. الفستان حمل طابع البهجة والحيوية دون أن يخلّ بالأناقة.

أكملت نور الإطلالة بحقيبة يد فاخرة من Hermès Kelly بلون أصفر خردلي، شكّلت لمسة مشرقة وسط الألوان المتنوعة في الفستان، وأبرزت أناقتها بطريقة راقية. كما نسّقت الإطلالة مع مجوهرات ناعمة من الماس، شملت سوارين بتصميم متناسق، وعقد تشوكر رفيعاً، وأقراطاً ماسية ناعمة، ما أضاف لمسة من الفخامة الهادئة.

اختارت نور تسريحة الشعر المنسدل بتموجات ناعمة، ومكياجاً برونزياً مشرقاً ركّز على العيون برسمة آيلاينر دقيقة ورموش كثيفة، مع لمسة وردية على الشفاه توازن بين الجاذبية والأنوثة.