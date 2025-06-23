تشكّل أناقة الشارع المعروفة بالـ«Street style»، محوراً أساسياً في أساليب التعبير الشبابي والهوية الثقافية العصرية في المنطقة، لاسيما مدينتا الرياض وأبوظبي اللتان شهدتا خلال الفترة الأخيرة نمواً ملحوظاً في توجهات موضة الشارع (Streetwear).

ووفقاً لتقرير نشره موقع Jing Daily، فإن تصاعد شعبية هذا النمط يعكس تحوّلاً نوعياً في ذائقة المستهلكين، مدفوعاً بتأثير ثقافة الموسيقى، خصوصاً الهيب هوب والراب الخليجي، إلى جانب التوجه المتزايد نحو الأزياء المريحة ذات الطابع الحضري.

برزت علامات محلية وعربية استطاعت المنافسة في هذا القطاع، من خلال تقديم تصاميم تعكس الروح الخليجية بأسلوب عصري، مع التركيز على الجودة والتفرد. وقد ساهم هذا الحراك في خلق مشهد إبداعي نابض بالحياة، مدعوم بتغطية إعلامية وإقبال جماهيري متزايد، ما يؤهل المنطقة لتكون لاعباً رئيسياً في سوق الأزياء الحضرية على المستوى العالمي.

ويأتي هذا التوجه متماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تمكين الصناعات الإبداعية وخلق بيئة داعمة للمواهب المحلية في مختلف المجالات، بما في ذلك الموضة والتصميم.