في خطوة بارزة ضمن جولتها الترويجية لألبومها الجديد «Just Keke»، خطفت الممثلة والمغنية الأمريكية كيكي بالمر، الأنظار في مدينة نيويورك بإطلالات أثريّة متعاقبة، تجسّد ثراء تراث علامات الأزياء العالمية.

فقد تألّقت Palmer بثلاث إطلالات متنوعة خلال يومين: ارتدت في إحدى المناسبات ثوباً ذهبيّاً قصيراً من مجموعة Versace لعام 1994، تميّز بزخارف «ميدوسا»، ونسّقته مع صندل Jimmy Choo الذهبي وحقيبة Ferragamo من اللون نفسه. وفي تلك الجولة أيضاً، ظهرت بإطلالة كاملة باللون الأسود من Chanel تعود لفصل ربيع 1995، تتضمّن بلوزة جلدية قصيرة وتنورة بطول الركبة، مع إكسسوارات ذهبية مثل الحزام الحلزوني والأقراط من Chanel وحقيبة Boy.

من ناحية أخرى، يبدو أن اختيارات Palmer بالتعاون مع مصممة الأزياء Molly Dickson تعكس نزوعها نحو الأسلوب الكلاسيكي الراقي، مستفيدة من مجموعات Chanel من أوائل التسعينات، بما في ذلك فساتين Neub Couture وتنسيقات جلدية ملفتة، مع الحفاظ على لمسة عصرية تُعزّز هويتها كرمزٍ عصري لجيل جديد من عشّاق الأزياء.