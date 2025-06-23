الفنانة آلاء سالم خطفت الأنظار في مهرجان الدانة للدراما بإطلالة راقية تجمع بين الأناقة والاحتشام، إذ ارتدت فستاناً أنيقاً باللونين الأسود والأبيض من توقيع المصممة السعودية إيمان العجلان. يتميز الفستان بقصة أنثوية ناعمة تُبرز الخصر، مع تطريزات رائعة من الورود البارزة في أسفل الفستان، ما أضفى لمسة فنية وزخرفية جذّابة.

أكملت آلاء الإطلالة بمجوهرات فاخرة من علامة «نيلة»، إذ ارتدت طقماً مكوناً من عقد وأقراط أضافت بريقاً ناعماً مناسباً للحدث، لكنه لم يطغَ على جمال الفستان، واختارت حقيبة يد صغيرة سوداء لتنساب الإطلالة بتناغم مثالي.

في ما يخص المكياج، بدا مظهرها ناعماً ومتزناً مع تركيز على إبراز العينين بأسلوب كلاسيكي، مع شفاه بلون حيادي يتناغم مع الألوان المختارة في الفستان. واختارت تسريحة شعر ناعمة منسدلة على الأكتاف، لتعطي رقة للوك وتوازناً بين الفخامة والبساطة.