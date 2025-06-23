ظهرت النجمة السعودية إلهام علي في أحدث فيديوهاتها على «تيك توك» بإطلالة فاخرة وأنيقة تعكس الذوق الراقي والطابع الكلاسيكي المستوحى من أجواء الهوت كوتور. اختارت بليزر طويلاً باللون الأبيض مصمّماً بتطريز متقاطع دقيق يغطي كامل القماش ويضفي لمعة ناعمة تلفت الانتباه دون مبالغة. تميّز البليزر بتفصيل وردة كبيرة على الكتف تضيف لمسة رومانسية درامية تعبّر عن شخصية قوية وأنيقة في آنٍ واحد.

جاءت الإطلالة متكاملة بتسريحة شعر مموجة ناعمة وغرّة أمامية ملتفّة بأسلوب مستوحى من نجمات الزمن الجميل، ما منح اللوك طابعاً سينمائياً آسراً. أكملت الإطلالة بمكياج ناعم يركّز على إبراز العيون بلمسة درامية، وشفاه بلون نيود دافئ يتناغم مع نعومة الملابس وفخامتها. اختيار الإضاءة الخلفية القوية ساعد في إبراز تفاصيل البليزر وزاد من حضورها البصري اللافت، ما جعل ظهورها في هذا الفيديو مشهداً متكاملاً من الأناقة والفخامة.