في واحدة من أجمل اللحظات التي تعكس الفخامة والرقي، تألقت المودل كيناز حكيم بإطلالة ملكية آسرة خلال يوم زفافها، خطفت بها الأنظار وعبّرت عن ذوقٍ راقٍ ومميز.

اختارت كيناز فستان زفاف من توقيع المصمم العالمي سعيد قبيسي، والذي تميز بقصّته الأنثوية الراقية، حيث جاء بتصميم فخم بأكمام شفافة مطرزة بدقة، مع تفاصيل دانتيل ناعمة تُبرز جمال القماش وأناقة التفاصيل. ظهر الفستان من الخلف مفتوحًا جزئيًا، ومزينًا بأزرار ناعمة، ما أضفى لمسة درامية رومانسية على الإطلالة.

أكملت كيناز مظهرها بتسريحة شعر أنيقة، جاءت مرفوعة بأسلوب كلاسيكي أنيق لتبرز التاج الملكي الذي زيّن رأسها بإطلالة تُحاكي الأميرات، واعتمد مكياجًا ناعمًا يُبرز ملامحها بشكل أنيق وطبيعي، مع تركيز على إشراقة البشرة ولمسة من السحر في العينين.

الإطلالة بكامل تفاصيلها جسّدت مزيجًا من الفخامة، الرومانسية، والذوق الرفيع، مما جعل من لحظة دخول كيناز مشهدًا لا يُنسى في ذاكرة هذا اليوم الاستثنائي.