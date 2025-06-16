تشهد رموش الإكستنشن لصيف 2025 حضوراً قوياً ضمن روتين الجمال العصري، إذ تتجه السيدات نحو الإطلالات الطبيعية التي تمنح العينين لمسة جذابة دون مبالغة. هذا الموسم، تبتعد الصيحات عن الكثافة المفرطة والستايل "الدرامي"، لتحل محلها الرموش الخفيفة والمرتبة التي تحاكي شكل الرموش الحقيقية بأسلوب ناعم وأنيق.

اتجاهات الموسم:

• الرموش "الويسيبي" (Wispy Lashes): بتدرجات طول مختلفة تعطي مظهراً عفوياً يشبه الرموش الطبيعية بعد تمشيطها.

• التأثير الرطب (Wet Look): رموش مرتبة بتجميعات ناعمة توحي بمظهر لامع ومنعش، مثالي للأجواء الصيفية.

• ستايل الـ Cat Eye: حيث تزداد كثافة وطول الرموش تدريجياً باتجاه الزاوية الخارجية للعين، لمنح نظرة أنثوية مائلة.

• الـ Hybrid Lashes: وهي مزيج بين الكلاسيك والفوليوم، تعطي كثافة خفيفة ولمسة ممتلئة من دون أن تبدو مبالغاً فيها.

بدأت بعض صالونات التجميل تقديم لمسات لونية ناعمة على أطراف الرموش، مثل البني الدافئ أو الرمادي الفاتح؛ لإضفاء طابع ناعم ومختلف يناسب أجواء البحر والمناسبات النهارية.

ومع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، أصبح اختيار نوع الرموش والخامات المستخدمة عاملاً أساسياً. تميل الكثير من النساء لاستخدام الرموش المصنوعة من ألياف خفيفة وصديقة للبشرة الحساسة، إلى جانب لواصق أقل ثقلاً وأسرع في الجفاف.

وينصح الخبراء بتجنّب جلسات الإكستنشن الكثيفة في حال السفر إلى مناطق بحرية، إضافة لاستخدام ماسكات العيون الباردة لحماية محيط العين من أي تهيج، والاهتمام بتقنيات التنظيف اللطيفة؛ للمحافظة على الرموش لفترة أطول دون تساقط.