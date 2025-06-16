يواصل مظهر البشرة اللامعة والمضيئة، أو ما يُعرف بـ (Glossy Skin)، هيمنته على مشهد الجمال لصيف 2025. ويُعد هذا الأسلوب امتداداً لمفهوم «البشرة الصحية»، حيث يركّز على إبراز اللمعان الطبيعي للبشرة بدلاً من تغطيتها بمساحيق كثيفة.

هذا الترند لا يقتصر فقط على المكياج، بل أصبح يُبنى على أساس روتين عناية متكامل يهدف إلى تغذية البشرة من الداخل والخارج، مع التركيز على النضارة، الترطيب، واللمسة الندية.

كيف نحقق نتيجة Glossy Skin ناجحة؟

1. التحضير بالبشرة النقية:

• تنظيف البشرة بلطافة باستخدام غسول مرطب.

• تطبيق تونر منعش يساعد على توازن البشرة وتهدئتها.

2. الترطيب العميق:

• استخدام سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك لإعادة امتلاء البشرة.

• ترطيب بطبقة خفيفة من كريم غني يمنح لمعاناً طبيعياً.

• زيت خفيف للوجه مثل squalane أو rosehip oil ممكن يعطي لمعة صحية من دون ما يسد المسام.

3. مستحضرات تعزز الإشراقة:

• استخدام illuminating primer قبل المكياج.

• اختيار skin tint أو BB Cream بدل الفاونديشن الثقيل.

• تطبيق cream highlighter على النقاط المرتفعة في الوجه مثل عظمة الخد، جسر الأنف، وزاوية العين الداخلية.

4. لمسة نهائية شفافة:

• الاستغناء عن البودرة قدر الإمكان.

• رشّ بخاخ تثبيت مرطّب (Hydrating Mist) لإضفاء توهّج طبيعي.

5. نمط حياة يدعم جمال البشرة:

• شرب كميات كافية من الماء يومياً.

• النوم الجيد وتجنب الكافيين الزائد.

• إدخال الفواكه والخضار الغنية بالماء والفيتامينات في النظام الغذائي.

ومع حرارة الجو، ينصح الخبراء باستخدام منتجات خفيفة القوام ولا تترك ملمساً دهنياً، لضمان ثبات الإطلالة وعدم انسداد المسام.