في ظل تسارع نمط الحياة وازدياد الاعتماد على الإطلالات السريعة والعملية، أصبحت حقيبة المكياج المصغّرة جزءاً لا يتجزأ من الروتين اليومي لأي امرأة. ومع ازدحام السوق بالخيارات، تبرز مجموعة من المنتجات الأساسية التي لا يجب أن تخلو منها الحقيبة، سواء كنتِ في المكتب، على موعد، أو خلال السفر.

1. كريم أساس خفيف أو Skin Tint:

اختيار تركيبة خفيفة تمنح تغطية طبيعية ولمسة مشرقة للبشرة، يساعد على توحيد اللون من دون أن يُشعرك بثقل مثالي للتجديد خلال اليوم.

2. كونسيلر متعدد الاستخدامات:

يغطي الهالات والتصبغات، ويمكن استخدامه أيضاً لتحديد ملامح الوجه أو حتى كقاعدة ظلّ عند الحاجة.

3. بلشر كريمي:

منتج يعطي لمسة ناعمة من اللون على الخدود، ويمكن أيضاً استخدامه كظل للعيون أو لون شفاه، مما يجعله خياراً عملياً في المساحات الصغيرة.

4. ماسكارا مقاومة للتلطخ:

تمنح العيون بروزاً فورياً وتُكمل أي إطلالة مهما كانت بسيطة، وتُعد من أكثر المنتجات تأثيراً على المظهر العام.

5. مرطب شفاه ملوّن أو Gloss:

يجمع بين الترطيب واللون، ويوفر مظهراً منتعشاً من دون الحاجة إلى طبقات متعددة من أحمر الشفاه.

6. بخاخ تثبيت مرطّب (Setting Mist):

يُنعش البشرة، يعزز لمعة المكياج الطبيعية، ويحافظ على ثباته طوال اليوم، خصوصاً في الأجواء الحارة أو الجافة.

وينصح الخبراء بالتركيز على المنتجات متعددة الاستخدامات يوفّر الوقت والمساحة، ويمنحك حرية تعديل مكياجك في أي وقت وأي مكان، من دون الحاجة لحمل أدوات كثيرة.