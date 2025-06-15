في أحدث ظهور لها، خطفت النجمة سيدني سويني الأنظار بإطلالة ساحرة في لندن. اختارت فستانًا قصيرًا من الساتان الوردي بتصميم baby doll، ينسدل بانسيابية، مع لمسة درامية تمثّلت في وشاح فرو بني أضاف إلى الإطلالة دفئًا وثراء بصريًّا. سيدني لم تكتفِ بذلك، بل نسّقت مع الفستان جوارب شفافة رمادية طويلة، وارتدت معها صندلًا أسود بكعب رفيع يعكس ذوقها الراقي.

أكملت الإطلالة بحقيبة Arcadie من Miu Miu ونظارات شمسية. اللافت في الإطلالة هو المزج الذكي بين الخامات والألوان، إذ اجتمعت النعومة في الساتان مع فخامة الفرو وشفافية الجوارب بطريقة عصرية وغير متوقعة. إطلالتها لاقت إشادة واسعة من الصحافة العالمية، ووصفت بأنها واحدة من أبرز لحظات الموضة لهذا الصيف، كونها استعرضت قطعًا من مجموعة خريف 2025 قبل إطلاقها رسميًا، مما يعزز مكانة سيدني مؤثرةً في عالم الأزياء، ويؤكد قدرتها على إعادة تعريف الأنوثة المعاصرة بطابع جريء وراقي