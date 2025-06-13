شاركت الفنّانة هيفاء وهبي صوراً جديدة لها مع متابعيها على «تيك‌ توك»، متأنّقة بفستان مميّز، باللون البنفسجي، وفيه تفاصيل دقيقة من أقمشة الدانتيل أو الحرير الخفيف الذي يعطي لمسة ناعمة وساحرة.

اعتمدت هيفا مكياجاً مكثّفاً متوازناً، بشفاه بارزة بلون فاقع وعيون دخانية بتظليل دافئ، وأكملت الرؤية الكاملة للفستان ورفعت الانطباع العام. تسريحة شعرها كانت منسابة، ناعمة، مع بعض التموجات الحرة الأطراف، مما زاد الطابع الرومانسي للإطلالة.

اكتفت هيفاء بتزيين بسيط من مجوهرات لامعة زاد من الرقي، دون أن يخطف الأضواء من الفستان نفسه. هذا المزيج جمع بين الجرأة والأناقة بروح هيفاء المعروفة.