ظهرت ياسمين صبري بإطلالة أنثوية وعصرية من خلال فستان دنيم داكن بدون أكمام وبقصّة ضيّقة تبرز رشاقتها. الفستان تميّز بحزام عريض من نفس الخامة عند الخصر، وأضاف لمسة كلاسيكية أنيقة ل«اللوك».

نسّقت الإطلالة مع حقيبة بيركين بلون فوشيا لامع أضاف لمسة جريئة ومُلفتة. واختارت صندل بكعب مفتوح بلون خمري يتماشى بانسجام مع ألوان اللوك.

واعتمدت تسريحة شعر منسدل بموجات ناعمة، أما المكياج فكان ناعماً ومرتباً مع تركيز على جمال البشرة والملامح الهادئة.

إطلالة تجمع بين البساطة والرقي، دنيم أنيق مع لمسات فاخرة جعلت اللوك مثالياً للنهار أو العشاء. اختيار الحقيبة الملونة أضاف شخصيّة مميزة وبصمة أنثوية قوية.