أعلنت دار Julien’s Auctions مزادا ضخما تحت عنوان «أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية»، مقررا في 26 يونيو 2025 في فندق The Peninsula بمدينة بيفرلي هيلز، كاليفورنيا. ويعد هذا المزاد الأكبر من نوعه حتى اليوم لعرض مقتنيات الأميرة الراحلة العائدة لعاميّ ’81–’97، ويشمل أكثر من 100 قطعة تشمل فساتين، قبعات، حقائب، أحذية، رسومات بخط يدها، ومذكرات خطية.





من أبرز القطع:

• فستان حرير كريم من تصميم Catherine Walker، ارتدته ديانا أثناء زيارتها لدول الخليج عام 1986—تُقدّر قيمته بين 200,000 و300,000 دولار.

• فستان زهري من Bellville Sassoon ارتدته خلال زيارات رسمية بين 1988 و1992، عُرف بـ«فستان العناية» لتأثيره الإيجابي على الأطفال المصابين بالمرض — تقدير البيع بين 200,000 و300,000 دولار.

• كومبليت صيفي أصفر من Bruce Oldfield، مع حقيبة Dior جرى تقديمها لها من قبل بيرناديت شيراك، بسعر تقديري حتى 200,000 دولار.

• فستان قصير أسود بأكمام ثلاثة أرباع من Elizabeth Emanuel، ومن ضمن مذكراتها فستان «الأخت» (Sister Dress)، متوقع بيعه بين 20,000 و40,000 دولار.

• بدلة تزلج حمراء وقميص قطني بشعار مؤسسة رئة بريطانيا، تمثل جانباً كاجوال في أسلوب ديانا؛ تقديرات هاتين القطعتين تتراوح بين 20,000 و50,000 دولار.

هذا المزاد لا يقتصر على أزياء ديانا فحسب، بل يضم أيضاً مقتنيات ملكية أخرى تعود للملكة إليزابيث الثانية، والملكة الأم، ودوق ودوقة وندسور، ويعود جزء من العائدات لصالح جمعية Muscular Dystrophy UK الخيرية.

ويأتي هذا الحدث بعد المزاد الأسطوري الذي طافت فيه الأميرة بنفسها عام 1997، حيث بيع نحو 80 فستاناً لصالح الأطفال والسرطان، وجمعت أكثر من 3 ملايين دولار. وقد بيعت قطعة منها لاحقاً بمبلغ 1.14 مليون دولار في 2023.



