في ظل تنوّع صيحات الجينز وتفاوت تصاميمه، اختارت المصممة البريطانية فيكتوريا بيكهام أن تقدّم لمستها الخاصة من خلال تصميم مميز لجينز بقصّة «فلير» (واسع من الأسفل) بلون نيلي لامع يضفي على الإطلالة لمسة من التفرّد والحداثة.

وقد نسّقت بيكهام الجينز مع كنزة باللون الأحمر الغني، ذات تصميم بسيط وراقٍ، تمّ إدخال طرفها داخل البنطال بأسلوب أنيق يُبرز القامة ويعكس إحساساً بالتوازن في الإطلالة. أما الإكسسوارات فقد جاءت متناغمة مع الطابع الراقي للمظهر، حيث اختارت نظارات شمسية بتصميم «شيلد» العصري، وحقيبة «Kelly» الفاخرة من Hermès بلون ترابي دافئ وتفاصيل معدنية ذهبية.

هذا الظهور يؤكد مجدداً قدرة بيكهام على المزج بين الطابع الكاجوال واللمسات الراقية، ويبرز كيف يمكن للجينز أن يتحوّل إلى قطعة أنيقة تُناسب مختلف المناسبات عند تنسيقه بأسلوب مدروس.