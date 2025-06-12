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ظهرت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر بإطلالة متميزة خلال مشاركتها في منتدى «Business of Beauty» الذي أقيم أخيرا. اختارت بيبر فستاناً قصيراً من أرشيف دار «فيرساتشي» يعود إلى أواخر التسعينيات، تميز بتفاصيله الفاخرة وطبعة الفهد الكلاسيكية التي أضفت على إطلالتها طابعاً أنثوياً جريئاً. الفستان المصنوع من قماش فروي بنقشة الحيوان جاء بقصة مفتوحة الظهر مع لمسات تصميمية مستوحاة من روح التسعينات.

الظهور اللافت لبيبر لم يقتصر على الأزياء، إذ فاجأت الحضور بلون شعر جديد بدرجة بنية داكنة ولامعة أضفت على ملامحها دفئاً وأناقة لافتة، في تحوّل جمالي اعتبره المتابعون خطوة جريئة نحو أسلوب أكثر نضجاً وتفرداً. إطلالتها الجمالية شملت مكياجاً ناعماً وتسريحة شعر بسيطة تناسب أجواء المناسبة، وأكملتها باختيار إكسسوارات محدودة أبرزها خاتمها الماسي.

تُعد إطلالة هايلي بيبر في هذه المناسبة تأكيداً على قدرتها على الجمع بين الأناقة الكلاسيكية والتوجهات الجمالية الحديثة، في صورة تعكس مكانتها كأحد أبرز رموز الموضة والجمال في العالم حالياً.

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