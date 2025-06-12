اختارت الممثلة الأمريكية بليك ليفلي، المعروفة بذوقها الراقي وحبها لدار شانيل، أن تمنح بدلة التنانير (skirt suit) لمسة مرحة ومفعمة بالحيوية بلونية «قوس قزح». ظهرت ليفلي في شوارع نيويورك مرتدية بدلة من مجموعة شانيل كروز، مصنوعة من التويد الفاخر، تتكوّن من سترة وتنورة متناغمة بألوان وملمس ناعم ومزركش.

يُعد هذا اللوك إعادة تفسير معاصر لصيحة البدل النسائية من الثمانينات، التي شهدت أخيرا عودة قوية بفضل فئات جيل Z ونجوم مثل ليلي‑روز ديب وهايلي بيبر وكندال جينر، في حين تعطي بليك لمسة شخصية من خلال اختيارها قطعة ملونة ملفتة بصبغة صيفية.

ولإبراز إطلالتها، أضافت ليفلي مجموعة منتقاة من الإكسسوارات: حقيبة Susan Alexandra زرقاء مطرّزة بخرز ومزينة بكرز ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى صندل مفتوح بألوان لامعة، وقلائد كبيرة من الـcharm، وأقراط ذهبية بارزة.

هذا الظهور يعكس جرأة ليفلي في المزج بين الكلاسيكية والتجديد، مؤكدّة أن بدلة التنانير التقليدية يمكن أن تتحوّل إلى خيار عصري ومبهج يناسب الصيف في المدينة، عند تنسيقها بأسلوب ملون ومنعش.