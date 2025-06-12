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ظهرت الممثلة العالمية آن هاثاواي في جلسة تصوير جديدة جمعت بين الأناقة والجرأة، حيث استعرضت أسلوباً عصرياً بعيداً عن الإطلالات التقليدية التي اعتادها الجمهور منها. الإطلالة الجديدة عكست نضوجها الفني واستعدادها لاستكشاف مناطق جديدة في الشكل والمضمون.

في لقاء مصاحب للتصوير، تحدثت هاثاواي عن مسيرتها السينمائية وعبّرت عن امتنانها للتجارب التي مرت بها، مشيرة إلى أنها لا تستبعد العودة لتجسيد شخصيات أحبّها الجمهور مثل «ميا» و«أندي». كما أكدت حرصها على الخروج من منطقة الراحة واستكشاف أساليب فنية وبصرية مختلفة تعبّر عن تطورها الشخصي والمهني.

عدد كبير من المتابعين أشادوا بقدرتها على التغيير والتجديد، واعتبروا أن إطلالتها الجريئة تثبت أنها لا تزال من أيقونات الأناقة.

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