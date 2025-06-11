مع بداية موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تبرز شنط الخيش كأحد أبرز صيحات الإكسسوارات هذا العام، لتجمع بين البساطة، العملية، والأناقة الطبيعية التي تعكس روح الموسم.





شنط الخيش، أو ما يُعرف بـ«الرافيا» في بعض الأحيان، تعود بجذورها إلى الحرف اليدوية التقليدية، لكنها تظهر اليوم بتصاميم عصرية تلائم مختلف الأذواق. وتأتي هذه الشنط بخامات طبيعية مثل الجوت أو القطن الخام، ما يجعلها صديقة للبيئة، وخفيفة الحمل، ومثالية للأيام الحارة والنزهات الصيفية.





بعيداً عن المظهر الجذاب، تتميز شنط الخيش بكونها عملية جداً. فهي واسعة بما يكفي لحمل مستلزمات البحر أو التسوق اليومي، ومع ذلك تحافظ على طابع أنثوي راقٍ. كما أن نسيجها الطبيعي يسمح بمرور الهواء، ما يجعلها مناسبة للتنقلات في الأجواء الرطبة.





تتوفر شنط الخيش بأشكال متعددة، من الكروس باك الصغيرة، إلى الشنط الكبيرة ذات اليدين الطويلتين. وتزيّنها تفاصيل مثل التطريز اليدوي، الحبال، أو حتى الأحجار والأصداف البحرية. يمكن تنسيقها بسهولة مع فساتين الكتان، الجينز الواسع، أو حتى أطقم الشاطئ.

هذا الصيف، تتجه معظم التصاميم نحو الألوان الترابية الهادئة مثل البيج، الرملي، والزيتي، مع لمسات من الجلد أو المعدن الذهبي لإضفاء لمسة فخامة. كما ظهرت بعض التصاميم التي تمزج بين الخيش والقماش الملوّن أو الجلد الطبيعي، لتناسب الإطلالات المسائية أيضاً.

اللافت أن بعض العلامات التجارية المحلية بدأت تقدم خدمات تفصيل شنط الخيش حسب الطلب، مع إمكانية التطريز بالأحرف الأولى أو الإكسسوارات المخصصة، لتصبح الشنطة قطعة فريدة تعبّر عن شخصية صاحبتها.