يشهد صيف 2025 عودة قوية لموضة النظارات الشمسية بتصاميم تجمع بين الطابع الكلاسيكي والابتكار العصري، حيث برزت صيحات مستوحاة من حقبتي التسعينات والثمانينات، مع لمسات لونية وخامات تضفي على الإطلالة لمسة من الجرأة والتميّز.

وتأتي النظارات هذا الموسم بعدسات شفافة ملوّنة بدرجات مثل الوردي الفاتح، الأزرق السماوي والعنّابي، في حين تتنوّع الإطارات بين المعدنية الرفيعة والضخمة المصمّمة بأسلوب جريء يلفت الأنظار. كما تواصل النظارات ذات الطابع الرياضي والمعروفة بـ«الشيلد» حضورها القوي، لا سيما في الإطلالات اليومية ذات الطابع العملي أو الكاجوال.





وفي ظل تنوّع الخيارات، تبرز الحاجة لاختيار النظارة المناسبة وفقاً لشكل الوجه، حيث تلعب الموازنة البصرية دوراً أساسياً في تحقيق الانسجام بين الملامح والإكسسوار. فالوجوه المستديرة تتناسب معها الإطارات المربعة أو المستطيلة، بينما تلائم الوجوه البيضاوية معظم الأشكال نظراً لتوازن ملامحها الطبيعي. أما الوجوه ذات الزوايا الحادة كالمربعة، فيُنصح لها بالإطارات البيضاوية أو الدائرية التي تضفي نعومة على الشكل العام. في حين تحتاج الوجوه ذات الجبهة العريضة والذقن الرفيع، إلى نظارات خفيفة أو بدون إطار لتحقيق التوازن، فيما تناسب الإطارات العريضة الوجوه الطويلة أو المستطيلة.





ويُنصح عند اختيار النظارات الشمسية بمراعاة جانب الراحة وجودة العدسة، إلى جانب الشكل. فالحماية من الأشعة فوق البنفسجية ضرورة لا غنى عنها، لا سيما خلال فترات الذروة في فصل الصيف. كما أن التصميم يجب أن يراعي سهولة الاستخدام، دون أن يتسبّب في ضغط على منطقة الأنف أو خلف الأذنين.

اللافت في موضة هذا العام هو اهتمام عدد من العلامات المحلية السعودية بتقديم نظارات شمسية تجمع بين الذوق المعاصر والجودة العالية، بأسعار تنافسية. ويُلاحظ دخول أسماء سعودية شابة إلى هذا المجال، ما يعكس تطور الذائقة البصرية في السوق المحلية، وسعي المستهلك السعودي لاقتناء قطع أنيقة تحمل هوية ثقافية مبتكرة.