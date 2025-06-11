تشهد منصات عروض الأزياء ومجموعات المصممين لصيف 2025 عودة لافتة للكشكشة، كأحد أبرز عناصر التصميم التي تعبّر عن الأنوثة والرقة، ولكن بأسلوب أكثر جرأة وعصرية من السابق. هذه التفاصيل التي لطالما ارتبطت بالأزياء الكلاسيكية والرومانسية تعود اليوم لتتصدّر مشهد الموضة من جديد، بإطلالات تتراوح بين البساطة الفاخرة والتصاميم المفعمة بالحركة والطابع المسرحي.





وتظهر الكشكشة هذا الموسم بأحجام متنوعة واستخدامات متعددة، فتارةً تزيّن الأكمام والياقات بأسلوب ناعم، وتارةً تتخذ شكل طبقات درامية تغمر الفساتين والتنانير لتعكس حضوراً قوياً ومميزاً. كما عمد عدد من المصممين إلى تقديمها ضمن تصاميم عملية ومريحة، ما أخرجها من الإطار الكلاسيكي الضيق إلى استخدامات أكثر شمولاً تناسب الحياة اليومية.





وما يميز موضة الكشكشة هذا العام هو القدرة على توظيفها بطرق مدروسة تبرز جمال القوام دون أن تسبّب مبالغة، حيث تم توزيعها بعناية على مناطق معيّنة من القطعة لإبراز الشكل الأنثوي وإضفاء لمسة من الحيوية والحركة على الإطلالة. وقد ظهرت الكشكشة بوضوح في العبايات الصيفية، والبلوزات القطنية، وحتى الفساتين اليومية، ما يعكس مرونة استخدامها وتكيفها مع مختلف الأساليب.

من جانب آخر، تفاعل عدد كبير من المؤثرات وصانعات المحتوى مع هذا الترند، حيث ظهرت الكشكشة في إطلالاتهن الصيفية سواء على الشاطئ أو في المناسبات، ما ساعد على تعزيز انتشارها بسرعة بين أوساط المتابعين، خصوصاً أن هذه التفاصيل تبرز بشكل مثالي أمام عدسات الكاميرا.





اللافت أيضاً هو توجّه عدد من المصممات السعوديات لتبني هذه الصيحة ضمن مجموعات العبايات والملابس الجاهزة بأسلوب يعكس الطابع المحلي مع لمسات أوروبية، في دمج ذكي بين الكلاسيكية والحداثة. ويُتوقّع أن تستمر هذه الصيحة خلال المواسم القادمة، لاسيما مع تنامي الطلب على القطع الفريدة ذات الطابع الفني.