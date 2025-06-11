تحوّلت ليلة توزيع جوائز Tony Awards 2025 إلى عرض أزياء مهيب على السجادة الحمراء، حيث تبارى نجوم المسرح والموسيقى في تقديم إطلالات أخّاذة جمعت بين الأناقة الكلاسيكية والجرأة العصرية. من الفساتين المترفة المرصعة إلى البدلات المخملية المنحوتة، خطف المشاهير الأنظار بعدد من الإطلالات التي ستكون بلا شك مرجعاً في عالم الموضة المسرحية.

- سينثيا إريفو

مضت بثقة على السجادة الحمراء بفستان درامي من توقيع Schiaparelli، مطرّز بعناية فائقة من اللؤلؤ والكريستال. إطلالتها كانت استعراضية بامتياز، متوّجة بجمال ناعم ومكياج يعكس الفخامة.

- نيكول شيرزينغر

ظهرت بفستان أحمر ناري من Rodarte، انسدل بأناقة ساحرة مع تفاصيل لامعة من الترتر. لم يقتصر حضورها على الجمال فقط، بل اقتنصت جائزة أفضل ممثلة في عرض موسيقي، وأُطلق عليها لاحقاً لقب «أجمل إطلالة ليلية».

- كول إسكولا

في لحظة تاريخية، ارتدى فستاناً سماوياً أنيقاً من Wiederhoeft مستوحى من إطلالة بيرناديت بيترز عام 1999، ليصبح أول فائز غير ثنائي بجائزة أفضل ممثل في مسرحية. لم تكن إطلالته مجرد لباس، بل بيان فني وثقافي.

- سارة بولسون

اختارت الأسود المخملي المزيّن بتفاصيل عاجية من Schiaparelli، ما أضفى على حضورها لمسة درامية فنية تناغمت مع شخصيتها المسرحية.

- أمل وجورج كلوني

أطلت أمل بفستان زفاف أبيض ملكي من Tamara Ralph مزدان باللآلئ، بينما حافظ جورج على الكلاسيكية ببذلة سوداء أنيقة، ليشكلا سوياً ثنائي السجادة الأكثر جاذبية.

لم يكن حفل Tony Awards 2025 مجرّد منصة لتكريم الإنجازات المسرحية، بل مسرحاً للتعبير عن الذات، والتجديد في مفاهيم الجمال والهوية والموضة. وبينما انتهى الحفل، بقيت الإطلالات حديث الإعلام ومصدر إلهام لعشاق الفن والأزياء حول العالم.



