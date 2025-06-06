مع حلول عيد الأضحى المبارك 2025، شهد عالم الموضة إقبالاً واسعاً على تصاميم تجمع بين الأناقة والراحة، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف. وقد برزت مجموعة من الصيحات التي لفتت الأنظار هذا العام، سواء من حيث القصات أو الخامات والألوان، لتشكل ملامح واضحة للذوق العام في إطلالات العيد.

من أبرز الاتجاهات التي سيطرت على منصات الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي، عودة الفساتين متعددة الطبقات، التي تميزت بحركتها الانسيابية وتصميمها الأنثوي المريح، ما جعلها خياراً مثالياً لإطلالة صباحية أنيقة. كما حضرت الفساتين الطويلة الماكسي المطبعة بقوة هذا الموسم، لاسيما بالألوان الزاهية التي تعكس أجواء العيد وتضفي لمسة من الحيوية على الإطلالة.

في المقابل، استمرت العبايات الخليجية الكلاسيكية في الحفاظ على مكانتها، إلا أنها ظهرت هذا العام بأسلوب معاصر يجمع بين البساطة والتفاصيل الدقيقة. وقد تم تنسيقها بطرق جديدة تلائم المرأة العصرية، من خلال دمجها مع قطع كاجوال مثل الجينز والتوبات الهادئة.

أما في فئة القطع العلوية فقد برزت البلوزات ذات الحواف غير المتساوية كخيار عصري يلائم المرأة المحجبة، ويمنحها إطلالة أنيقة وغير تقليدية. كما ظهرت بقوة صيحة تنسيق الفساتين القصيرة فوق البناطيل، في مظهر يجمع بين الاحتشام والحداثة، ويعكس ذوقاً مبتكراً في اختيار القطع.

وشهدت الفساتين المزودة بأزرار أمامية رواجاً كبيراً، نظراً إلى مرونتها في التنسيق، إذ يمكن ارتداؤها كفستان أو كقطعة علوية طويلة مع البنطلونات. وبالمثل، واصلت التنانير البليسيه حفاظها على موقعها في قائمة الأكثر رواجاً، حيث تنسجم مع مختلف تنسيقات العيد سواء الكلاسيكية أو الشبابية.

ولعل من أبرز الصيحات العملية هذا الموسم الأطقم المصنوعة من قماش الكتان، التي تم تقديمها بقصّات فضفاضة وألوان جريئة، ما يجعلها مناسبة للإطلالات النهارية والاحتفالات العائلية.

بشكل عام، يمكن القول إن موضة عيد الأضحى 2025 تميل إلى البساطة الراقية، وتعكس توازناً واضحاً بين الذوق العصري والالتزام بالمظهر المحتشم، ما يتيح للمرأة التعبير عن شخصيتها بأناقة تتماشى مع خصوصية المناسبة.