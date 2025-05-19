مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح اختيار القماش المناسب للعباية ضرورة ملحّة تضمن للمرأة الراحة والتهوية الجيدة، دون التنازل عن الأناقة والمظهر الراقي. وتلعب نوعية القماش دورًا كبيرًا في تخفيف الشعور بالحر، خصوصا في المناطق التي تشهد طقسًا شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.

فيما يلي مجموعة من النصائح المهمة التي يُنصح بمراعاتها عند اختيار أقمشة العبايات خلال فصل الصيف:

1. اختيار الأقمشة الخفيفة والمسامية:

يفضَّل استخدام الأقمشة الطبيعية والخفيفة التي تسمح بمرور الهواء وتمتص الرطوبة، مثل:

• الكتان (Linen): يُعد من أفضل الأقمشة الصيفية، إذ يتميز بخفته وقدرته على التهوية، لكنه قد يتطلب عناية إضافية نظرًا لتكرمشه السريع.

• القطن: مريح وعملي للغاية، خصوصا إذا كان مخلوطًا بنسبة بسيطة من الألياف الصناعية التي تساعد في الحفاظ على شكل العباية.

• الكريب الخفيف والشيفون: تُعد هذه الأقمشة مناسبة للمناسبات اليومية والرسمية، إذ تجمع بين الخفة والمظهر الأنيق.





2. تجنّب الأقمشة الثقيلة أو العازلة للهواء:

ينصح بالابتعاد عن الأقمشة التي تحبس الحرارة أو تُسبب التعرق، مثل البوليستر الكامل والمخمل، حيث تحتفظ هذه الخامات بالحرارة ولا تسمح بمرور الهواء، ما يجعلها غير ملائمة لفصل الصيف. بالإضافة للأقمشة اللامعة أو التي تعكس الضوء قد تؤدي إلى الشعور بالانزعاج، خصوصًا في أوقات الظهيرة.

3. اختيار الألوان المناسبة:

تلعب الألوان دورًا كبيرًا في التخفيف من الشعور بالحرارة؛ حيث يُفضل اختيار الدرجات الفاتحة والمحايدة مثل الأبيض، البيج، الرمادي الفاتح، أو ألوان الباستيل، لأنها تعكس أشعة الشمس وتمنح مظهرًا صيفيًا هادئًا.

4. التصميم والخياطة:

يُفضَّل اختيار العبايات ذات القصّات الواسعة والتصاميم التي تسمح بمرور الهواء، مثل الأكمام الواسعة أو الفتحات الجانبية الخفيفة. كذلك تُعتبر الخياطة الخفيفة والتفاصيل البسيطة عاملاً مهمًا في توفير الراحة، خصوصا إذا تم تجنُّب البطانات الثقيلة أو الزينة الزائدة مثل الكلف والتطريز الكثيف.

لذلك فإن اختيار العباية المناسبة لفصل الصيف يتطلب موازنة دقيقة بين الراحة والأناقة، مع التركيز على نوع القماش، لونه، وطريقة التصميم. وباتباع هذه النصائح، يمكن للمرأة أن تحافظ على إطلالة مميزة ومريحة طوال اليوم، مهما كانت درجة الحرارة.